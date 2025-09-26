https://news.day.az/sport/1783345.html ФИФА представила талисманы чемпионата мира-2026 - ФОТО Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальные талисманы чемпионата мира по футболу 2026 года. Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте организации. Маскотами мундиаля стали лось Мейпл, ягуар Заю и белоголовый орлан Клатч. Они представляют принимающие турнир страны: Канаду, Мексику и США соответственно.
