ФИФА представила талисманы чемпионата мира-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальные талисманы чемпионата мира по футболу 2026 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте организации.

Маскотами мундиаля стали лось Мейпл, ягуар Заю и белоголовый орлан Клатч. Они представляют принимающие турнир страны: Канаду, Мексику и США соответственно.

"Мейпл, Заю и Клатч будут повсюду - приветствуя весь мир, вдохновляя юных болельщиков и поддерживая их во время турнира", - говорится в заявлении ФИФА.