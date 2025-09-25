https://news.day.az/sport/1783283.html Ушла из жизни победительница Стокгольмского марафона Эфиопская бегунья Шеварге Алене, победившая в Стокгольмском марафоне 2025 года, умерла в возрасте 30 лет. Как передает Day.Az, об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на пресс-службу соревнований. Уточняется, что спортсменке стало плохо во время тренировки в Аддис-Абебе.
Ушла из жизни победительница Стокгольмского марафона
Эфиопская бегунья Шеварге Алене, победившая в Стокгольмском марафоне 2025 года, умерла в возрасте 30 лет.
Как передает Day.Az, об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на пресс-службу соревнований.
Уточняется, что спортсменке стало плохо во время тренировки в Аддис-Абебе. Бегунью госпитализировали, но врачи не смогли ее спасти. "Мы выражаем соболезнования ее родным и близким", - заявили в пресс-службе Стокгольмского марафона.
Соревнования в Швеции Алене выиграла в конце мая. Спортсменка пробежала 42 километра и 195 метров за 2 часа 30 минут 38 секунд.
Стокгольмский марафон проводится с 1979 года. Забег проходит по улицам шведской столицы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре