Власти США откажутся от финансирования зеленой энергетики

Министерство энергетики США намерено отказаться от финансирования "зеленых" проектов, одобренных предыдущей администрацией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу ведомства Криса Райта, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Решение предполагает отзыв более 13 миллиардов долларов, предназначенных для субсидирования программ в области ветряной и солнечной энергетики, а также аккумуляторов и электромобилей. Какие именно проекты лишатся финансирования из госбюджета, не уточняется. Как пояснил чиновник, возврат этих средств в казну доказывает стремление текущей администрации к тому, чтобы развить в стране доступную и надежную энергетику, и демонстрирует ответственное распоряжение деньгами налогоплательщиков.

Инициативу, однако, резко раскритиковали власти на местах. Губернатор Калифорнии отметил, что отказ от субсидий в сфере "зеленой" энергетики лишь позволит Китаю вырваться в лидеры. По словам политика, по приезде Трампа в Китай Си Цзиньпин "заключит его в крепкие объятия".