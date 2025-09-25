Эти граждане получат новые квартиры в Азербайджане

В рамках продолжения улучшения социально-бытовых условий лиц с установленной инвалидностью и семей шехидов в городе Гянджа и Агдашском районе будут предоставлены новые квартиры этим категориям граждан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на İqtisadiyyat.az.

Так, подведомственное Министерству труда и социальной защиты населения Агентство социальных услуг приступило к подготовке к передаче лицам с инвалидностью и семьям шехидов 16 однокомнатных, 16 двухкомнатных и 8 трехкомнатных квартир в Гяндже, а также 20 двухкомнатных и 27 трехкомнатных квартир в Агдаше.

Учреждение прогнозирует, что на приобретение этих квартир для передачи семьям указанных категорий будет израсходовано более 6,5 миллиона манатов.