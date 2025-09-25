Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкна в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.

На встрече была подчеркнута важность укрепления азербайджано-эстонского диалога посредством политических консультаций и взаимных визитов, а также значимость возможностей расширения двусторонних отношений.

Министр Джейхун Байрамов предоставил информацию об усилиях Азербайджана по построению мира в регионе, включая процесс нормализации азербайджано-армянских отношений и результаты Вашингтонского саммита.

Стороны подтвердили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества в двусторонних и многосторонних форматах, включая ООН и другие международные площадки.