Евросоюз (ЕС) обсуждает введение 20-го пакета санкций против РФ, возможны ограничения в области финансов, передачи технологий и доступа к важнейшим товарам.

Как передает Day.Az, об этом "Известиям" рассказал евродепутат от Чехии Томаш Здеховски.

"В настоящий момент ЕС сосредоточен на доработке 19-го пакета санкций против России в тесной координации с Соединенными Штатами. Обсуждения возможного 20-го пакета пока не достигли конкретной стадии. На мой взгляд, все еще существует потенциал для расширения ограничений в области финансов, передачи технологий и доступа к важнейшим товарам", - заявил "Известиям" депутат ЕП.

При этом введение масштабных вторичных санкций против Китая и Индии сейчас в ЕС не рассматривается.

"Что касается вторичных санкций в отношении таких стран, как Китай и Индия, то ЕС в настоящее время не рассматривает возможность принятия крупномасштабных мер такого рода. Вместо этого ЕС продолжает нацеливаться на конкретные предприятия и организации, которые помогают России обходить существующие санкции", - отметил политик.

Евродепутат от Люксембурга Фернан Картхайзер сообщил "Известиям", что ЕС действительно может принять новые санкционные ограничения против России до конца года. Он также подчеркнул, что вторичных санкций против Китая и Индии не планируется.

"Вполне возможно, что в этом году будут приняты новые пакеты мер, но они будут все менее и менее впечатляющими. ЕС не только не проявляет дипломатии по отношению к России, но и его экономическая война против этой страны зашла в тупик. Это катастрофический результат для политики, которая еще три с половиной года назад была направлена на достижение быстрой и славной победы над Россией", - резюмировал Картхайхер.