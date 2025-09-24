Президент Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с основателем, председателем и главным исполнительным директором компании Global Infrastructure Partners

24 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с основателем, председателем правления и главным исполнительным директором глобальной компании по управлению инфраструктурными инвестициями Global Infrastructure Partners Байо Огунлеси, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

