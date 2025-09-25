В Баку автомобиль врезался в бетонное ограждение,

В Баку автомобиль врезался в бетонное ограждение, водитель погиб.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на проспекте Бабека в Хатаинском районе.

Мамед Мамедли 1996 г.р., управляя автомобилем марки "Chevrolet Aveo", врезался в бетонное ограждение на развилке дороги.

В результате происшествия водитель погиб.

По факту возбуждено уголовное дело.