В Баку автомобиль врезался в бетонное ограждение, есть погибший

В Баку автомобиль врезался в бетонное ограждение, водитель погиб. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на проспекте Бабека в Хатаинском районе. Мамед Мамедли 1996 г.р., управляя автомобилем марки "Chevrolet Aveo", врезался в бетонное ограждение на развилке дороги. В результате происшествия водитель погиб.