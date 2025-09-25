Автор: Акпер Гасанов

Выступление президента Украины Володимира Зеленского с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН стало одним из наиболее обсуждаемых событий сегодняшнего дня. Украинский лидер в очередной раз подверг критике международные организации, прежде всего саму ООН, за их неспособность эффективно реагировать на агрессию, нарушающую базовые нормы международного права.

Его слова о том, что "международное право прекрасно работает только тогда, когда у вас есть могущественные друзья, готовые за него постоять", оказались в высшей степени резонансными, хотя и нуждающимися в комментариях. Дело в том, что Зеленский провел параллели между российско-украинской и российско-грузинской войной в августе 2008 года, также упомянув про важность поддержки Молдовы, на территории которой находится сепаратистское Приднестровье.

Президент Украины справедливо подчеркнул: для Европы сегодня ничто не стоит оказать помощь Молдове, а игнорирование нужд Грузии в свое время стало трагической ошибкой. Однако в его речи не прозвучало упоминание еще одного важного примера - Азербайджана, 20% территории которого более четверти века находились под оккупацией Армении.

В ходе этой оккупации были совершены многочисленные преступления против человечности: насильственное изгнание сотен тысяч азербайджанцев сначала с территории Армении, а затем и с оккупированных районов Азербайджана, массовые разрушения, этнические чистки, превращение десятков городов и сел в руины. Особое место в этом трагическом списке занимает Геноцид в Ходжалы, где армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка Советской армии совершили массовое убийство более 600 мирных жителей, включая женщин, детей и стариков.

Агдам, некогда процветающий город, был полностью разрушен и получил название "кавказской Хиросимы". Подобные действия, совершённые Арменией против Азербайджана, в своей сути идентичны тому, что сегодня Россия делает против Украины. Странно, что Зеленский упустил возможность использовать такой яркий пример в качестве весомого аргумента.

Остается лишь добавить, что на протяжении всего периода оккупации Азербайджан последовательно занимал принципиальную позицию в поддержку международного права и территориальной целостности государств. Наша страна всегда выступала в поддержку Украины, оказывала ей политическую, дипломатическую и гуманитарную помощь. При этом, ситуация с международной поддержкой Азербайджана резко контрастирует с украинской.

Украина получила от США и стран ЕС колоссальную финансовую, военную и техническую помощь, общий объем которой исчисляется сотнями миллиардов долларов. Против России был введен большой пакет санкций, который серьезно ограничил ее экономические возможности. Азербайджан же, несмотря на то что его территории десятилетиями находились под незаконной оккупацией, не увидел ни военной, ни финансовой помощи от ЕС и США. Более того, против Армении, страны-агрессора, за все это время не была введена ни одна санкция. Эта очевидная избирательность международного сообщества еще раз продемонстрировала глубинные двойные стандарты глобальной политики.

Вопреки всем этим обстоятельствам Азербайджан сумел освободить свои земли. Баку последовательно выстраивал долгосрочную стратегию, направленную на восстановление территориальной целостности. Эта стратегия сочетала в себе политико-дипломатические усилия, укрепление вооруженных сил и экономическую мощь. Итогом стала Вторая Карабахская война 2020 года, а также однодневная антитеррористическая операция в Карабахском регионе нашей страны в сентябре 2023 года, которые завершились полным восстановлением суверенитета Азербайджана.

Особое значение имеет тот факт, что Азербайджан сумел претворить в жизнь четыре резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблей ООН, которые в течение десятилетий оставались лишь формальностью, игнорируемой Арменией. По сути, Азербайджан силой своего государства заставил международное право работать - там, где ООН проявила полную имп*тенцию.

Не случайно Минская группа ОБСЕ, десятилетиями имитировавшая миротворческую деятельность и фактически легитимизировавшая статус-кво оккупации, была официально ликвидирована. Эта структура продемонстрировала полную бесполезность, а Азербайджан своим примером доказал, что судьбу собственной страны можно решить, не полагаясь на международные бюрократические механизмы.

Опыт Азербайджана уникален. Он показывает, что даже в условиях тотальной несправедливости и бездействия мировых институтов возможно добиться восстановления территориальной целостности. Для Грузии, Молдовы и Украины азербайджанская победа должна стать источником практического анализа. Да, у каждой страны своя геополитическая специфика, своя структура союзников и противников, но главный вывод очевиден: международные организации не способны гарантировать справедливость. Только внутренняя консолидация, экономическая самостоятельность и сильная армия позволяют государству защитить свои права.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно говорил о том, что ООН нуждается в глубокой реформе. Он указывал на то, что эта организация продемонстрировала полную неэффективность в вопросе урегулирования карабахского конфликта, и что ее механизмы сегодня не соответствуют вызовам времени. Глава нашего государства справедливо отмечал, что в условиях, когда резолюции Совбеза могут десятилетиями оставаться на бумаге, доверие к международному праву подрывается.

"ООН нуждается в коренной трансформации. Если резолюции Совета Безопасности не исполняются, значит, международное право фактически не работает", - говорил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Этот тезис сегодня абсолютно созвучен словам Володимира Зеленского, произнесенным с трибуны Генассамблеи. Разница лишь в том, что Азербайджан, возглавляемый одним из самых ярких политических деятелей современности, же сумел добиться восстановления своей территориальной целостности и торжества международного права.