https://news.day.az/officialchronicle/1782996.html Президент Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с Президентом Португалии - ФОТО 24 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с Президентом Португальской Республики Марселу Ребелу де Соузой. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с Президентом Португалии - ФОТО
24 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с Президентом Португальской Республики Марселу Ребелу де Соузой.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре