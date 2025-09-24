Президент Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с Президентом Португалии

24 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с Президентом Португальской Республики Марселу Ребелу де Соузой.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

