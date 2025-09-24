Тайфун "Рагаса" обрушился на китайскую провинцию Гуандун

Супертайфун "Рагаса" обрушился на остров Хайлин в провинции Гуандун, скорость ветра достигала 40 м/с, давление - 955 гПа.

Как передает Day.Az, в связи с этим правительство Гуандуна объявило экстренное реагирование I уровня. В более чем 10 крупных городах приостановили работу общественного транспорта, предприятий, учебные занятия и деловую деятельность, в том числе в Гуанчжоу, Шэньчжэне, Фошане и Чжухае.

Тайфун затронет провинции Гуандун и Хайнань, Гуанси, а также Гонконг и Макао. В Гонконге пострадали более 60 человек, сотни деревьев повалены.