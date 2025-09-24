https://news.day.az/world/1782919.html Тайфун "Рагаса" обрушился на китайскую провинцию Гуандун - ФОТО - ВИДЕО Супертайфун "Рагаса" обрушился на остров Хайлин в провинции Гуандун, скорость ветра достигала 40 м/с, давление - 955 гПа. Как передает Day.Az, в связи с этим правительство Гуандуна объявило экстренное реагирование I уровня.
Супертайфун "Рагаса" обрушился на остров Хайлин в провинции Гуандун, скорость ветра достигала 40 м/с, давление - 955 гПа.
Как передает Day.Az, в связи с этим правительство Гуандуна объявило экстренное реагирование I уровня. В более чем 10 крупных городах приостановили работу общественного транспорта, предприятий, учебные занятия и деловую деятельность, в том числе в Гуанчжоу, Шэньчжэне, Фошане и Чжухае.
Тайфун затронет провинции Гуандун и Хайнань, Гуанси, а также Гонконг и Макао. В Гонконге пострадали более 60 человек, сотни деревьев повалены.
