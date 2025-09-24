https://news.day.az/politics/1782983.html Президент Албании поблагодарил Президента Ильхама Алиева за достигнутый мир с Арменией Хочу выразить особую благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за достигнутый с Арменией исторический мир.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал Президент Албании Байрам Бегай, выступая на состоявшемся в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН параллельном мероприятии на тему "Мультилатерализм на перепутье: вызовы и путь к миру", организованном Международным центром Низами Гянджеви.
"Это показывает, что даже самые застарелые конфликты могут быть решены посредством диалога и решимости при поддержке таких партнеров, как США, которые верят в примирение и устойчивый мир", - подчеркнул Президент Албании.
