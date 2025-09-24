https://news.day.az/world/1782959.html Эстония не станет принимать решение сбивать самолеты-нарушители Решение сбивать объекты, нарушившие воздушное пространство Эстонии, будет принято не Таллином. Об этом сообщило издание Postimees со ссылкой на Генштаб страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. "Приказ поднять в воздух самолеты НАТО пришел из Германии", - сказано в публикации.
Эстония не станет принимать решение сбивать самолеты-нарушители
Решение сбивать объекты, нарушившие воздушное пространство Эстонии, будет принято не Таллином. Об этом сообщило издание Postimees со ссылкой на Генштаб страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Приказ поднять в воздух самолеты НАТО пришел из Германии", - сказано в публикации.
Отмечается непростой алгоритм принятия решений по уничтожению нарушителей воздушных границ Эстонии.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре