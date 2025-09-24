Эстония не станет принимать решение сбивать самолеты-нарушители

Решение сбивать объекты, нарушившие воздушное пространство Эстонии, будет принято не Таллином. Об этом сообщило издание Postimees со ссылкой на Генштаб страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Приказ поднять в воздух самолеты НАТО пришел из Германии", - сказано в публикации.

Отмечается непростой алгоритм принятия решений по уничтожению нарушителей воздушных границ Эстонии.