В Карабахе создается новый национальный парк - ПОДРОБНОСТИ
На базе Лачинского и Губадлинского заповедников будет создан второй новый национальный парк площадью около 40 тысяч гектаров.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на очередном заседании рабочей группы по вопросам экологии.
Заместитель министра отметил, что разрабатывается план мероприятий в соответствии с государственной программой на 2027-2030 годы в рамках программы "Большое возвращение".
По его словам, одним из обсуждаемых вопросов также является работа по управлению твердыми бытовыми отходами на освобожденных территориях.
