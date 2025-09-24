Названы самые практичные универсалы

Портал TopSpeed составил рейтинг, в который вошли восемь практичных универсалов.

Как передает Day.Az, возглавил список универсал Porsche Taycan Sport Turismo, который оснащен электрическим двигателем мощностью 596 л. с., вместительным багажником и высоким кузовом.

На втором месте оказался Porsche Panamera Sport Turismo, который станет привлекательным выбором для тех, кто ценит динамику. Замыкает тройку лидеров Mercedes-Benz E-Class All-Terrain, известный своим комфортом и устойчивостью.

В топ-8 самых практичных универсалов также вошли Volvo V90 Cross Country, Volvo V60 Cross Country, Audi A6 Allroad, Audi A4 Allroad, Subaru Outback.