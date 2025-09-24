Lockheed Martin захотела модернизировать старые F-22

Компания Lockheed Martin захотела модернизировать старые истребители пятого поколения F-22.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание TWZ.

Речь идет о 35 самолетах версии Block 20, которые используются для обучения пилотов. Переговоры с Пентагоном о возможности обновления истребителей ведет вице-президент и генеральный менеджер секретного научно-исследовательского и опытно-конструкторского подразделения Lockheed Martin Skunk Works О. Джей Санчес.

По его словам, истребители Block 20 следует включить в программу модернизации самолетов версии Block 30/35, предполагающую, в частности, усовершенствованные стелс-возможности, новые радары, усовершенствованный комплекс радиоэлектронной борьбы и инфракрасные датчики.