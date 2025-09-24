Найден способ «убить» распространенный вид рака

Исследователи из Университета Дьюка выяснили, что блокировка фермента STK17B делает клетки множественной миеломы уязвимыми к действию железа и вызывает их разрушение. Результаты работы опубликованы в журнале Blood, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Множественная миелома - одна из самых распространенных форм рака крови, при которой в костном мозге накапливаются патологические плазматические клетки, вытесняющие здоровые и ослабляющие иммунитет. Ученые обнаружили, что опухолевые клетки приспособились блокировать естественный процесс "железозависимой смерти" - ферроптоза, что помогает им выживать и развивать устойчивость к терапии.

Команда установила, что именно фермент STK17B защищает миеломные клетки от токсичного действия железа. Подавив его работу экспериментальным препаратом, исследователи смогли запустить ферроптоз и одновременно повысить эффективность уже существующих методов лечения. В экспериментах на мышах такой подход значительно замедлял рост опухолей.

Авторы подчеркивают: новый метод открывает перспективы создания принципиально новых противораковых препаратов не только для терапии множественной миеломы, но и для других опухолей, которые также научились сопротивляться ферроптозу.