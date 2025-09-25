Азербайджанские борцы выступят на ЧМ в Греции

25 сентября в греческом городе Катерини (Греция) стартует чемпионат мира по пляжной борьбе среди юношей и девушек до 17 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сборную Азербайджана под руководством главного тренера Ояна Незериани представят десять спортсменов.

В мужской части соревнований выступят Элирза Гейбатлы и Эльджан Гасанов (оба - 60 кг), Рашад Алиев и Руслан Велиев (оба - 70 кг), Эльвин Гаджигулиев и Нихад Сулейманлы (оба - 80 кг), а также Мехлет Гасымов и Эльгюн Каримли (оба - 90 кг).

В состав женской команды, которая впервые выступит на чемпионате мира, вошли Ульвия Мусаева (55 кг) и Рена Нуриева (65 кг).