https://news.day.az/sport/1783046.html Азербайджанские борцы выступят на ЧМ в Греции 25 сентября в греческом городе Катерини (Греция) стартует чемпионат мира по пляжной борьбе среди юношей и девушек до 17 лет. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сборную Азербайджана под руководством главного тренера Ояна Незериани представят десять спортсменов.
В мужской части соревнований выступят Элирза Гейбатлы и Эльджан Гасанов (оба - 60 кг), Рашад Алиев и Руслан Велиев (оба - 70 кг), Эльвин Гаджигулиев и Нихад Сулейманлы (оба - 80 кг), а также Мехлет Гасымов и Эльгюн Каримли (оба - 90 кг).
В состав женской команды, которая впервые выступит на чемпионате мира, вошли Ульвия Мусаева (55 кг) и Рена Нуриева (65 кг).
