Всемирный банк поддержит развитие электроэнергетики и геотермии в Азербайджане

Всемирный банк намерен расширить сотрудничество с Азербайджаном в сфере электроэнергетики и геотермальной энергии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил старший специалист по энергетике Всемирного банка Флориан Китт на мероприятии "Неделя зеленой энергетики Азербайджана и Центральной Азии" в Баку.

"Мы объединили все гарантийные операции под эгидой Многостороннего агентства по гарантированию инвестиций (MIGA), что позволяет предоставлять их из единого центра. Этот подход был успешно использован для Южного газового коридора, и теперь мы хотим внедрить его и в электроэнергетике", - заявил он.

Ф.Китт подчеркнул, что Азербайджан демонстрирует стремительный переход от традиционного нефтегазового сектора к использованию возобновляемых источников энергии.

"Страна уже ввела в эксплуатацию солнечные и ветровые электростанции и в перспективе планирует экспортировать "зеленую" энергию в Европу", - добавил он.