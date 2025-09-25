Азербайджану необходимо определить новые центры потребления электроэнергии

Необходимо находить новые центры потребления электроэнергии Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил старший специалист по энергетике Всемирного банка Флориан Китт (Florian Kitt) в Баку на мероприятии "Неделя зеленой энергетики 2025 Азербайджана и Центральной Азии".

"На рынке электроэнергии Азербайджана в настоящее время наблюдается избыток предложения, что сдерживает развитие отрасли. В стране уже имеется значительный объём генерирующих мощностей. Поэтому необходимо находить новые центры потребления, чтобы строить новые станции за счет возобновляемых источников энергии. Недавно Азербайджан запустил очень крупную газовую электростанцию. Поэтому, на мой взгляд, ключевой вопрос сегодня - это поиск рынков экспорта электроэнергии", - отметил Ф.Китт.

Он подчеркнул, что для выхода на европейские рынки необходимо гармонизировать регулирование энергетической отрасли с требованиями ЕС.

"Правительство уже предпринимает шаги в этом направлении и ведёт активные консультации с партнерами, включая Международное энергетическое агентство, для поиска оптимальных решений", - добавил эксперт.