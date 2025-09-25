https://news.day.az/society/1783117.html Когда завершится строительство станции B4? - СРОКИ Строительные работы на станции метро B4 будут завершены к концу 2026 года. Как передает Day.Az, об этом сообщил в четверг журналистам заместитель начальника Департамента управления строительными проектами ЗАО "Бакинский метрополитен" Мамед Рзаев.
Строительные работы на станции метро B4 будут завершены к концу 2026 года.
Как передает Day.Az, об этом сообщил в четверг журналистам заместитель начальника Департамента управления строительными проектами ЗАО "Бакинский метрополитен" Мамед Рзаев.
Он отметил, что станция B4 станет пятой на фиолетовой линии и 28-й станцией всего бакинского метро.
Ранее мы сообщали, что у "Port Baku" появится новая станция метро.
