bp о значимости сотрудничества с Азербайджаном для "зеленой" трансформации

Великобритания остается одним из ближайших партнеров Азербайджана в привлечении инвестиций, стимулировании экономического роста и обеспечении устойчивого развития.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли в ходе Первого Азербайджано-британского политического диалога, прошедшего в Университете ADA.

"Мы гордимся нашей 30-летней историей работы в Азербайджане. Но с не меньшей уверенностью смотрим в будущее - на следующие 30 лет. Наш фокус направлен не только на успешную реализацию текущих нефтегазовых проектов, но и на создание новых возможностей в области возобновляемой энергетики, "зелёной" трансформации и энергетического перехода", - подчеркнул он.

Асланбейли отметил, что партнерство bp с Азербайджаном стало важной частью британской идентичности в стране.

"Для нас это честь быть частью этого пути. Мы с гордостью продолжаем вносить вклад в укрепление азербайджано-британских отношений. Особенно вдохновляет растущий интерес молодежи Азербайджана к "зеленой" энергетике и устойчивому развитию. Это путь в будущее, которое будет чище, безопаснее и надежнее", - добавил представитель bp.