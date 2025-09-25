Стало известно, сколько мин и боеприпасов обнаружили женщины-саперы

Женские группы по разминированию Международного евразийского фонда печати к 31 июля 2025 года очистили 2 901 656 квадратных метров (290 гектаров) территории, выявив 5 противотанковых мин и 151 неразорвавшийся боеприпас.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, эта информация отражена в отчете Общественной организации "Азербайджанская кампания против мин" по проблеме кассетных боеприпасов.

Отмечается, что при необходимости ANAMA привлекала механизированные разминировочные машины, что способствовало ускорению процесса очистки.

Женские группы по разминированию начали свою деятельность 25 сентября 2023 года, и к 31 июля 2025 года они очистили в общей сложности 4 926 994 квадратных метров (492 гектара) территории, в результате чего было обнаружено 18 противопехотных, 106 противотанковых и 274 неразорвавшихся боеприпасов.

Когда погодные условия не позволяют проводить разминирование, женщины-саперы привлекаются к мероприятиям по просвещению местного населения в пострадавших от войны приграничных селах о минной опасности.

На сегодняшний день более 4 500 местных жителей приняли участие в образовательных мероприятиях, проведенных женскими группами по разминированию.