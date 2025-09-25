Азербайджанская нефть выросла в цене

В итальянском порту Аугуста цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF по сравнению с предыдущим показателем выросла на 0,92 доллара США, или на 1,29%, составив 72,14 доллара за баррель.

Об этом Day.Az сообщили источники на нефтяном рынке.

Согласно информации, в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB подорожала на 0,95 доллара, или на 1,36%, до уровня 70,60 доллара.

Стоимость сырой нефти марки URALS увеличилась на 0,88 доллара, или на 1,54%, составив 58,14 доллара за баррель.

Цена нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, поднялась на 1,37 доллара, или на 2%, достигнув 69,78 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена одного барреля нефти заложена на уровне 70 долларов США.