"Рада установить мировой рекорд, но это не предел"

Осенний отрезок сезона для Сельджан Махсудовой начался активно. Участница Олимпиады в Париже вместе с братом Магсудом выступила на Кубке мира в Котбусе, одержав победу в синхронных прыжках среди смешанных пар.

Кроме того, спортсменка установила новый мировой рекорд, выполнив тройное сальто в ходе турнира. Сейчас она готовится к чемпионату мира и предстоящим Играм СНГ, о чем рассказала İdman.Biz, передает Day.Az.

Начало второй половины сезона получилось для вас золотым - вы одержали победу в синхронных прыжках вместе с братом Магсудом. Насколько волнительным было это выступление?

Мы впервые выступили вместе на Кубке мира, и такой результат, конечно, очень радует. Гордимся, что прозвучал гимн нашей страны. Особо хочу отметить бронзу Магсуда в индивидуальном зачете. Это его первый старт на взрослом уровне, и медаль для него стала отдельным источником вдохновения.

Для вас это уже третья награда в смешанном синхроне с начала года. Можно сказать, что вы чувствуете себя уверенно в этом виде?

В целом комфортно, но я все еще привыкаю. Ранее я всегда выступала индивидуально и никогда не имела партнера, поэтому привыкнуть было непросто, но мы над этим работаем. К тому же синхронные прыжки среди смешанных пар вошли в международный календарь только в этом сезоне, и на всех турнирах теперь разыгрываются медали в этом виде.

Ваша индивидуальная программа отличается высокой сложностью, и на Кубке мира в Котбусе вы смогли выполнить тройное сальто, установив мировой рекорд. Какие у вас ощущения по этому поводу?

Я очень рада, что мечта сбылась и мне удалось установить рекорд. Сделать четыре тройных сальто в одной комбинации для женщин - очень сложно, и никто до этого не выполнял ничего подобного на соревнованиях. Я решила попробовать, и у меня получилось. Но это не предел - в наших планах разработать еще более сложную комбинацию!

Нет сожаления о том, что несмотря на такое достижение, вы не смогли войти в число призеров?

Конечно, хотелось бы завоевать еще одну медаль. К сожалению, не получилось. Но, как всегда говорит мой тренер: "Не будем зацикливаться на плохом". Сделаем разбор полета и поработаем над ошибками.

Какие планы на чемпионат мира и как идет подготовка?

Подготовка идет очень серьезная. Я готовлюсь выступать в двух дисциплинах - индивидуальном зачете и смешанном синхроне вместе с братом.

Какие надежды вы связываете с новым олимпийским циклом и, в частности, с Лос-Анджелесом?

В 2027 году начнется отбор на Летние Игры. У нас большие планы - хочется завоевать три лицензии для страны. Шансы есть, и мы постараемся показать максимум, чтобы воспользоваться этой возможностью и, одновременно, войти в историю еще раз.

На днях в Гяндже стартуют III Игры СНГ. Какие ожидания от выступления команды?

Прыжки на батуте впервые включены в программу Игр СНГ. Соревнования пройдут в четырех дисциплинах. Наша главная задача - достойно представить страну. И, конечно, есть шансы на медаль. Будем стараться и приложим максимум усилий.