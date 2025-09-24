https://news.day.az/world/1782850.html Россия осталась без зарубежных товаров - СМИ - ВИДЕО Россия осталась без зарубежных товаров. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. По сообщениям российских каналов, на границе Казахстана застряли семь тысяч фур с товарами из Китая и Европы. Тонны электроники, одежды, настольных игр, продовольственных и других товаров стоят уже третью неделю.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
По сообщениям российских каналов, на границе Казахстана застряли семь тысяч фур с товарами из Китая и Европы.
Тонны электроники, одежды, настольных игр, продовольственных и других товаров стоят уже третью неделю.
