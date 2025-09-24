Еще один повод для недовольства среди французов

Из-за резкого роста цен на парковки в городах Франции автомобили, как, впрочем, и электромобили становятся роскошью

Как передает Day.Az, об этом пишут французские региональные СМИ и пользователи соцсетей.

На этом фоне автодилеры готовятся к коррекции планов продаж, предполагая, что в 2026 году продажи авто во Франции резко снизятся.

На видео 2 часа парковки в городе Анси обходятся автовладельцу в 50 евро, хотя ещё год назад заплатить надо было лишь 10 евро.