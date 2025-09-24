Трамп допустил иск к каналу ABC

Американский президент Дональд Трамп раскритиковал возвращение американского комика Джимми Киммела в эфир телеканала ABC.

Как передает Day.Az, при этом глава Белого дома в соцсети Truth Social напомнил о прошлом судебном иске для СМИ.

Трамп заявил, что не может поверить в тот факт, что ведущего вернули на ТВ. По его мнению, Киммел ставит под угрозу сеть, изображая "на 99 процентов позитивного демократического мусорщика".

Лидер США вспомнил, что в прошлый раз телеканал ABC по иску обязали выплатить ему 16 миллионов долларов. Теперь хозяин Белого дома ожидает большей суммы, пояснил он в своей публикации.