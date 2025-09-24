https://news.day.az/world/1782785.html Трамп допустил иск к каналу ABC Американский президент Дональд Трамп раскритиковал возвращение американского комика Джимми Киммела в эфир телеканала ABC. Как передает Day.Az, при этом глава Белого дома в соцсети Truth Social напомнил о прошлом судебном иске для СМИ. Трамп заявил, что не может поверить в тот факт, что ведущего вернули на ТВ.
