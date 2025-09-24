https://news.day.az/unusual/1782767.html Ученые нашли новый вид динозавра В Аргентине нашли окаменелость ранее неизвестного динозавра, в пасти которого застряла кость древнего крокодила. Как передает Day.Az, об этом сообщает Sky News. Возраст находки оценивается в 66 миллионов лет.
В Аргентине нашли окаменелость ранее неизвестного динозавра, в пасти которого застряла кость древнего крокодила.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Sky News.
Возраст находки оценивается в 66 миллионов лет. Уникальные особенности костей позволили специалистам понять, что это может быть новый вид, которому присвоили имя Joaquinraptor casali, он принадлежит к семейству мегарапторов. Длина тела динозавра достигала семи метров.
По данным ученым, особи было около 19 лет, однако точную причину гибели установить не удалось.
