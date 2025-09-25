Израиль потребовал разоружения части территории Сирии

Израиль потребовал разоружения юго-западной части Сирии и предоставления гарантий безопасности сирийских друзов в ходе переговоров с Сирией.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении, опубликованном офисом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Переговоры с Сирией продолжаются. Их завершение зависит от обеспечения интересов Израиля, которые включают разоружение юго-западной части Сирии и гарантии безопасности друзов в Сирии", - говорится в заявлении.