https://news.day.az/world/1783038.html Израиль потребовал разоружения части территории Сирии Израиль потребовал разоружения юго-западной части Сирии и предоставления гарантий безопасности сирийских друзов в ходе переговоров с Сирией. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении, опубликованном офисом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. "Переговоры с Сирией продолжаются.
Израиль потребовал разоружения части территории Сирии
Израиль потребовал разоружения юго-западной части Сирии и предоставления гарантий безопасности сирийских друзов в ходе переговоров с Сирией.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении, опубликованном офисом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
"Переговоры с Сирией продолжаются. Их завершение зависит от обеспечения интересов Израиля, которые включают разоружение юго-западной части Сирии и гарантии безопасности друзов в Сирии", - говорится в заявлении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре