Мы благодарны Президенту Трампу за достижение окончательного результата в решении конфликта

Раньше, посещая Вашингтон, я всегда говорил об армяно-азербайджанском конфликте. А теперь я приезжаю в эту столицу с посланием о совершенно новой повестке.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев на проходящем в Нью-Йорке 6-м Каспийском бизнес-форуме "Вдоль Среднего коридора: связь, финансы и энергетика", организованном Каспийским политическим центром.

"Этот конфликт завершился. Пользуясь возможностью, хочу отметить, что мы чрезвычайно благодарны Президенту Трампу и его администрации за то, что они взяли на себя роль лидера и содействовали окончательному разрешению этого конфликта. Сейчас в регионе царит прочный мир", - отметил Хикмет Гаджиев.