Статистика должна быть понятна для ИИ и информационных систем

Статистика должна быть понятной для информационных систем и искусственного интеллекта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам председатель Межгосударственного статистического комитета СНГ Константин Лайкам в кулуарах 3-го Международного статистического форума в Баку.

"На форуме собрались статистики из девятнадцати государств, девять международных организаций, которые тоже занимаются вопросами статистики. Перед статистикой в наше время стоит множество разных вызовов. Но прежде всего чрезвычайно динамично появляются новые явления, которые официальная статистика должна оперативно, количественно оценить. Мы этим занимаемся. Это очень сложный вызов, потому что явления новые, методики еще часто нет, нужно разработать методологию", - сказал он.

К.Лайкам считает, что второй важнейший и сложнейший вызов - это цифровизация нашего общества.

"Бизнес, социальная жизнь и общественная деятельность перешли в цифровую сферу, формируя огромный поток данных - альтернативную информацию, а порой и альтернативную статистику. Часто никто не раскрывает, как эти данные формировались, какую методологию применяли, как проводились обследования. Статистикам приходится разбираться в этих данных и учитывать их в своей работе", - добавил он.

При этом сформировано огромное количество альтернативных данных, которые необходимо научиться использовать в рамках официальной статистики, что также представляет сложность, так как никто ранее этого не делал.

"Данные зачастую неструктурированы и плохо описаны, но их объем огромен. Искусственный интеллект будет еще быстрее формировать новую альтернативную информацию и статистику, и нам важно возглавить этот процесс. Мы лучше других понимаем, как собирать, обрабатывать и публиковать данные.

Теперь статистика должна быть понятной для информационных систем и искусственного интеллекта. В такой ситуации мы должны еще более подробно описывать данные и представлять их в форматах, которые эти системы могут понимать", - сказал К.Лайкам.ъ