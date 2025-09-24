В новых тарифах такси в бакинском аэропорту выявлены нарушения

Сотрудники Аппарата Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджанской Республики провели мониторинг в Международном аэропорту Гейдар Алиев в связи с ситуацией, возникшей после введения с 10 сентября 2025 года специальной тарифной политики в сфере услуг такси.

Как сообщает Day.Az, по результатам проверки установлено, что новые правила приводят к искусственному завышению цен, ограничению выбора для пассажиров, отсутствию равных возможностей для лиц, оказывающих лицензированные услуги такси, экономическим потерям водителей и возникновению социальной напряженности.

"Внедренная тарифная политика не соответствует статье 25 (Право на равенство) и статье 59 (Право на свободное предпринимательство) Конституции Азербайджанской Республики, а также положениям Кодекса о конкуренции. Омбудсмен намерен обратиться в соответствующие государственные структуры с результатами мониторинга с целью обеспечения конституционных прав граждан, формирования тарифов на основе прозрачного и справедливого механизма, создания равных условий для всех лицензированных служб такси и сохранения конкурентной среды", - отметили в ведомстве.