Неизвестные ограбили дом тренера сборной Португалии

В Португалии ограбили дом главного тренера сборной страны по футболу Роберто Мартинеса.

Как передает Day.Az, об этом сообщает CNN Brasil.

Как отмечает издание, в прошлую субботу неизвестные вынесли из его дома в Кашкайше, расположенном недалеко от Лиссабона, драгоценности на сумму в миллион евро. Предположительно, следы ограбления обнаружил смотритель дома, который в тот момент работал в подвале и не заметил злоумышленников.

Отмечается, что Мартинеса не было дома в это время. Полиция выясняет детали случившегося.