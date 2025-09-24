https://news.day.az/sport/1782827.html Неизвестные ограбили дом тренера сборной Португалии В Португалии ограбили дом главного тренера сборной страны по футболу Роберто Мартинеса. Как передает Day.Az, об этом сообщает CNN Brasil. Как отмечает издание, в прошлую субботу неизвестные вынесли из его дома в Кашкайше, расположенном недалеко от Лиссабона, драгоценности на сумму в миллион евро.
Неизвестные ограбили дом тренера сборной Португалии
В Португалии ограбили дом главного тренера сборной страны по футболу Роберто Мартинеса.
Как передает Day.Az, об этом сообщает CNN Brasil.
Как отмечает издание, в прошлую субботу неизвестные вынесли из его дома в Кашкайше, расположенном недалеко от Лиссабона, драгоценности на сумму в миллион евро. Предположительно, следы ограбления обнаружил смотритель дома, который в тот момент работал в подвале и не заметил злоумышленников.
Отмечается, что Мартинеса не было дома в это время. Полиция выясняет детали случившегося.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре