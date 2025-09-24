Автор: Ибрагим Алиев

В последние месяцы отношения между Азербайджаном и Ираном приобретают особую динамику, отражая готовность двух стран к выстраиванию более прочного и взаимовыгодного сотрудничества. На фоне визита в Тегеран состоялся ряд встреч, которые наглядно показали: Баку и Тегеран настроены не просто поддерживать диалог, а переходить на новый уровень взаимодействия. Перспективы этого сотрудничества очевидны - от совместных энергетических и транспортных проектов до расширения гуманитарных связей. Всё это формирует основу для долгосрочного партнёрства, которое в современных условиях приобретает стратегическое значение.

Особое внимание во время визита уделялось встрече с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом. Новый глава государства демонстрирует дружественный и открытый подход к развитию отношений с Азербайджаном. Его слова о решимости укреплять двусторонние связи и внимание к совместным проектам были встречены с энтузиазмом в Баку. Символично, что Пезешкиан передал самые искренние приветствия Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, подчеркнув уважение и готовность работать в духе партнёрства. Это важно не только как дипломатический жест, но и как показатель того, что Тегеран осознаёт значимость Азербайджана в регионе и видит в нём союзника.

В переговорах затрагивались самые разные сферы - от экономики и транспорта до энергетики и водных ресурсов. Обсуждение строительства моста Агбенд-Келале стало одним из центральных вопросов. Этот проект не просто соединяет берега реки Араз, он связывает перспективы двух государств в транспортной логистике. Автомобильный мост протяжённостью 374 метра и шириной почти 28 метров станет важным звеном в развитии коридоров "Север-Юг" и "Восток-Запад", укрепляя транзитный потенциал региона. Строительство на азербайджанской стороне уже завершено, и вскоре будет готова и иранская часть, что откроет новые возможности для товаропотоков и пассажирского движения.

Не менее значимым стало обсуждение проектов в энергетике. Совместное использование водных ресурсов и обмен электроэнергией в рамках таких инициатив, как Худаферин-Гыз Галасы и Ордубад-Маразад, открывает перспективы для укрепления энергетической безопасности обоих государств. Эти проекты отражают стремление не только к практической выгоде, но и к созданию прочного механизма взаимозависимости, который способствует стабильности в регионе. Ведь энергетическая интеграция является одной из важнейших гарантий долгосрочного партнёрства.

Развитие транспортных связей также находится в центре внимания. Прямые авиарейсы Баку-Тегеран и Баку-Тебриз уже доказали свою востребованность, а обсуждение увеличения их числа свидетельствует о растущем интересе к контактам между людьми. Упрощение транзитных перевозок и решение существующих технических вопросов только укрепят доверие между сторонами и создадут условия для ещё более тесного взаимодействия бизнеса и общества. Такие шаги способствуют не только экономике, но и сближению народов, что является прочной основой для дружбы между странами.

Нельзя не отметить и значение обсуждений гуманитарного и торгового сотрудничества. В условиях, когда глобальная экономика переживает непростые времена, двусторонняя торговля и взаимные инвестиции приобретают особую ценность. Расширение торговли между Азербайджаном и Ираном создаёт рабочие места, стимулирует развитие регионов, открывает новые возможности для предпринимателей. Важным является и развитие таможенного и пограничного взаимодействия, что упрощает процессы и делает сотрудничество более эффективным. Всё это показывает, что стороны не ограничиваются лишь декларациями, а последовательно работают над воплощением договорённостей в жизнь.

Президент Масуд Пезешкиан своим дружелюбным тоном и искренним стремлением к диалогу задаёт тон новой странице в отношениях между Баку и Тегераном. Он подчёркивает значимость взаимного уважения и готовность строить партнёрство на прочной основе. Для Азербайджана это важный сигнал: в лице Пезешкиана страна получает лидера, который заинтересован в том, чтобы Иран был надёжным партнёром. Это создаёт атмосферу доверия, которая необходима для реализации масштабных проектов, выходящих за рамки двусторонних интересов и имеющих региональное значение.

Рассматривая перспективы, можно отметить, что сотрудничество в транспортной сфере будет играть ключевую роль. Коридоры "Север-Юг" и "Восток-Запад" имеют стратегическое значение для обоих государств, а Аразский коридор является важным дополнением к этим маршрутам. Развитие инфраструктуры позволяет Азербайджану и Ирану укрепить свои позиции в международной логистике, а также создать новые возможности для торговли с другими странами. Это особенно важно на фоне растущего интереса к региону как к связующему звену между Европой и Азией.

В энергетике Азербайджан и Иран могут выйти на новый уровень интеграции. Обмен электроэнергией, совместное использование гидроресурсов и реализация крупных энергетических проектов укрепят энергетический баланс обеих стран. Это не только повышает надёжность снабжения, но и открывает возможности для экспорта, что выгодно с экономической точки зрения. При этом проекты в этой сфере будут способствовать укреплению доверия и взаимопонимания, поскольку требуют длительной совместной работы и прозрачности.

Гуманитарное измерение отношений также не остаётся в стороне. Прямые контакты между людьми, развитие культурных связей, рост туристического обмена - всё это становится возможным благодаря инфраструктурным проектам и политической воле руководителей. Взаимное уважение традиций, культуры и истории создаёт основу для того, чтобы народы Азербайджана и Ирана чувствовали себя ближе друг к другу. Это, в свою очередь, делает отношения более устойчивыми и менее подверженными внешним вызовам.

Важным фактором укрепления сотрудничества является последовательная работа официального Баку, который придаёт большое значение развитию экономического партнёрства и координации проектов. Переговоры и достигнутые договорённости показывают, что Азербайджан подходит к делу системно, уделяя внимание деталям и обеспечивая переход от общих заявлений к конкретным результатам. Будь то мост через Араз, новые авиарейсы или энергетические инициативы - все эти шаги становятся частью единой стратегии укрепления двусторонних связей.

Сегодня можно уверенно говорить о том, что отношения между Азербайджаном и Ираном вступают в новый этап. Взаимные визиты, дружественная позиция президента Масуда Пезешкиана и реальное продвижение совместных проектов создают прочную основу для долгосрочного партнёрства. Эти отношения имеют огромный потенциал и способны приносить пользу не только двум государствам, но и всему региону. Мир и стабильность в Южном Кавказе во многом зависят от того, насколько успешно Азербайджан и Иран смогут реализовать намеченные планы. А то, что сегодня стороны проявляют готовность к диалогу и совместным действиям, внушает уверенность в том, что будущее этих отношений будет успешным и взаимовыгодным.