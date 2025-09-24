Супертайфун Рагаса уже над Восточной Азией

В Гонконге дороги, отели и прибрежные районы затоплены, власти объявили наивысший уровень штормовой опасности, отменили сотни рейсов и открыли убежища.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На Тайване 14 человек погибли, сотни пропали без вести в результате разлива озера в Хуаляне, обрушившегося на город.

Остров несколько дней страдал от проливных дождей, обрушивавшихся с внешней стороны шторма.