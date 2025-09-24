https://news.day.az/world/1782790.html Супертайфун Рагаса уже над Восточной Азией - ВИДЕО В Гонконге дороги, отели и прибрежные районы затоплены, власти объявили наивысший уровень штормовой опасности, отменили сотни рейсов и открыли убежища. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На Тайване 14 человек погибли, сотни пропали без вести в результате разлива озера в Хуаляне, обрушившегося на город.
Супертайфун Рагаса уже над Восточной Азией - ВИДЕО
В Гонконге дороги, отели и прибрежные районы затоплены, власти объявили наивысший уровень штормовой опасности, отменили сотни рейсов и открыли убежища.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На Тайване 14 человек погибли, сотни пропали без вести в результате разлива озера в Хуаляне, обрушившегося на город.
Остров несколько дней страдал от проливных дождей, обрушивавшихся с внешней стороны шторма.
