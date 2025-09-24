https://news.day.az/officialchronicle/1782772.html

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами искреннего диалога Президентов Ильхама Алиева и Дональда Трампа - ВИДЕО

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами искреннего диалога Президента Ильхама Алиева и Президента США Дональда Трампа в кулуарах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и Нью-Йорке, сообщает в среду Day.Az.