Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами искреннего диалога Президентов Ильхама Алиева и Дональда Трампа - ВИДЕО Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами искреннего диалога Президента Ильхама Алиева и Президента США Дональда Трампа в кулуарах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и Нью-Йорке, сообщает в среду Day.Az.
Первый вице-президент Мехрибан Алиева сопроводила публикацию подписью: "NY 23.09.25"
