Президент Ильхам Алиев: Международный статистический форум выступает в качестве универсальной площадки

Международный статистический форум выступает в качестве универсальной площадки для представления методологических инноваций и расширения возможностей многостороннего сотрудничества.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам проходящего в Баку Международного статистического форума на тему "Перспективы развития статистики: роль международных проектов".

Глава государства отметил, что достоверные статистические данные играют большую роль в обеспечении устойчивого развития, принятии обоснованных решений и выстраивании прозрачного государственного управления.