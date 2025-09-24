https://news.day.az/officialchronicle/1782830.html Президент Ильхам Алиев: Международный статистический форум выступает в качестве универсальной площадки Международный статистический форум выступает в качестве универсальной площадки для представления методологических инноваций и расширения возможностей многостороннего сотрудничества.
Международный статистический форум выступает в качестве универсальной площадки для представления методологических инноваций и расширения возможностей многостороннего сотрудничества.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам проходящего в Баку Международного статистического форума на тему "Перспективы развития статистики: роль международных проектов".
Глава государства отметил, что достоверные статистические данные играют большую роль в обеспечении устойчивого развития, принятии обоснованных решений и выстраивании прозрачного государственного управления.
