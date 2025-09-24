Азербайджанская Brightman BMC и Узбекистан рассматривают возможности франшизного партнерства

В рамках Первого Азербайджанского международного инвестиционного форума советник председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Алишер Шайхов встретился с директором Brightman BMC LLC Афет Ахмадовой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщает Торгово-промышленная палата Узбекистана.

Афет Ахмадова отметила, что, опираясь на успешный опыт компании на рынках Европы, Японии и США, Brightman BMC LLC готова наладить сотрудничество в Узбекистане на франчайзинговой основе. Эта инициатива позволит внедрить современные бизнес-практики, создать новые рабочие места - особенно для женщин в сельских районах - и интегрировать местных предпринимателей в международные цепочки создания стоимости.

Со своей стороны, Алишер Шайхов подчеркнул, что Палата уделяет особое внимание расширению международного сотрудничества и поддержке инновационных бизнес-моделей, способствующих устойчивому развитию малого и среднего бизнеса.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в развитии долгосрочного сотрудничества, отметив, что достигнутые договоренности создадут прочную основу для эффективного взаимодействия в будущем.

Компания Brightman BMC LLC, основанная в 2013 году, специализируется на производстве и экспорте переработанных пищевых продуктов под брендом Zira Natural & Gourmet. С 2017 года продукция компании успешно поставляется на рынки Европы, США и Японии.