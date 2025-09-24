В Дубае беспилотники потушили пожар в многоэтажном жилом доме

В Дубае беспилотники потушили пожар в жилом доме.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Дроны гражданской обороны подключены к резервуарам с водой и пеной и могут работать на высоте вплоть до 200 метров.