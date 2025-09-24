https://news.day.az/world/1782861.html В Дубае беспилотники потушили пожар в многоэтажном жилом доме - ВИДЕО В Дубае беспилотники потушили пожар в жилом доме. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Дроны гражданской обороны подключены к резервуарам с водой и пеной и могут работать на высоте вплоть до 200 метров.
В Дубае беспилотники потушили пожар в многоэтажном жилом доме - ВИДЕО
В Дубае беспилотники потушили пожар в жилом доме.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Дроны гражданской обороны подключены к резервуарам с водой и пеной и могут работать на высоте вплоть до 200 метров.
