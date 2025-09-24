Камала Харрис рассказала об обиде на Байдена

Бывшая вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис выпустила мемуары о выборах 2024 года, где она была вынуждена сменить Джо Байдена в качестве кандидата Демпартии всего за 107 дней до голосования.

Как передает Day.Az, в своей книге "107 дней" она откровенно рассказывает об этом периоде, а также об обиде на экс-главу государства.

По мнению Харрис, причина ее поражения заключается в том числе в саботаже со стороны Байдена и его окружения - как после снятия с гонки, так и на протяжении четырех лет, что она была его вице-президентом.

Так, Харрис замечает, что ее нередко пытались отодвинуть на второй план. "Никто из них не понимал, что если я преуспеваю, то и он преуспевает. Учитывая опасения по поводу его возраста, мой заметный успех в качестве вице-президента был жизненно важен. Это послужило бы свидетельством того, что он правильно выбрал меня, и подтверждением того, что, если что-то случится, страна будет в надежных руках. Мой успех был важен для него. Его команда этого не поняла", - пишет она.

Кроме того, Харрис называет основной стратегической ошибкой Демпартии решение оставить вопрос переизбрания Байдена на усмотрение его родных, хотя политик еще на выборах 2020 года пообещал сторонникам, что не станет баллотироваться на второй срок.

Впервые Байден сообщил Харрис ей о том, что рассматривает возможность сняться с выборов, 15 июля - спустя два дня после покушения на Дональда Трампа в Пенсильвании, а 21 июля - всего за 107 дней до выборов - он позвонил ей и заявил, что принял решение сняться с выборов.

Бывшая вице-президент США вспоминает, что в день ее дебатов с Трампом - 10 сентября - Байден позвонил ей, чтобы пожелать ей удачи, но, как указала Харрис, сделал это довольно сухо. После этого он поведал о том, что его брат поговорил с влиятельными людьми в Филадельфии, и те сказали, что не станут поддерживать Харрис из-за того, что та якобы плохо высказывалась о Байдене. Когда Харрис заявила о желании встретиться с этими людьми лично, Байден ударился в воспоминания о своих собственных дебатах. "У меня просто в голове не укладывалось: зачем он звонит мне именно сейчас, да еще и сводит все к своей истории", - жалуется Харрис. Она отмечает, что президент лишь отвлекал ее, нагнетая тревогу о враждебных интриганах.