В Москве столкнулись два пассажирских самолёта

В московском аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских самолёта.

Как передает Day.Az, при движении по взлётно-посадочной полосе произошло столкновение самолёта "Sukhoi Superjet 100", выполнявшего рейс FV6097 из Москвы в Санкт-Петербург, и самолёта "Airbus A330" авиакомпании Hainan Airlines, готовившегося к вылету в Пекин (рейс HU7986).

В результате инцидента у "Superjet" поврежден хвост, а у "Airbus" - крыло.

Никто из находившихся на борту не пострадал.