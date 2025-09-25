https://news.day.az/world/1783032.html В Москве столкнулись два пассажирских самолёта - ФОТО В московском аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских самолёта.
Как передает Day.Az, при движении по взлётно-посадочной полосе произошло столкновение самолёта "Sukhoi Superjet 100", выполнявшего рейс FV6097 из Москвы в Санкт-Петербург, и самолёта "Airbus A330" авиакомпании Hainan Airlines, готовившегося к вылету в Пекин (рейс HU7986).
В результате инцидента у "Superjet" поврежден хвост, а у "Airbus" - крыло.
Никто из находившихся на борту не пострадал.
