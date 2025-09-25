Гороскоп на 25 сентября

Сегодня по гороскопу ожидается непростой день с нестабильным эмоциональным фоном. В течение дня и у вас, и у окружающих могут возникать резкие перепады настроения - от эйфории до апатии и раздражительности. Если сегодня на повестке дня у вас стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить. Сегодняшний день мало склоняет к организованности и логичности, зато поощряет любое проявление креатива. Если же на этот день у вас запланированы важные переговоры, то провести их лучше "без галстуков", в неформальной обстановке, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овен сумеет обратить на себя внимание кого угодно! Это касается и романтических знакомств, и деловых связей. Он будет чувствовать прилив энергии и сил, заставляющий его вести себя вызывающе, при каждом удобном случае провоцируя окружающих. Неудивительно, что многим это придется не по душе, так что в сегодняшней повестке дня Овна возможен конфликт. Зато лиц противоположного пола его самоуверенность будет привлекать. Звезды гороскопа советуют Овну потратить свою энергию на любовь, а не на ссоры.

Телец

Сегодня день будет наполнен для Тельца всеми оттенками эмоций, а его интуиция достигнет невиданной высоты! Тельцу легче будет принимать решения не головой, а сердцем, - даже когда речь идет о работе. Шестое чувство подскажет Тельцу правильный путь там, где ему не хватает информации, опыта или знаний. Так что звезды гороскопа советуют сегодня Тельцу прислушиваться к голосу своей интуиции - она способна уберечь его от ошибок и импульсивных поступков, о которых впоследствии он мог бы пожалеть.

Близнецы

Сегодня на глазах Близнецов будут надеты увеличительные линзы: они будут склонны все преувеличивать - как хорошее, так и плохое! В результате люди и события у Близнецов разделятся по черно-белому принципу: что-то они могут идеализировать, а в чем-то - искать недостатки. Последнее касается и близких Близнецов, которые имеют шанс услышать от них немало придирок. Впрочем, благодаря таким вот "очкам" Близнецы сегодня способны замечать то, что обычно от них скрыто. Это поможет им в любых делах, требующих внимания.

Рак

Сегодня энергичность и жизнелюбие Рака расцветят его жизнь яркими красками - даже если события дня совершенно не будут его к этому располагать. Быт и рутина - удел тех, кому неинтересно жить на свете, к Раку же сегодня это утверждение неприменимо! Он сумеет поднять настроение не только себе, но и всем, кто его окружает. А заодно Рак сегодня не упустит возможность выставить себя в выгодном свете перед людьми, от которых многое зависит.

Лев

Сегодня Лев будет полон энергии, которую звезды гороскопа советуют ему направить на быт и обустройство собственного дома. Его тяга к творчеству обеспечит ему креативный подход даже в самых прозаических вещах, таких как уборка квартиры или приготовление еды. Сегодня Лев способен создать сложный кулинарный шедевр из десятка ингредиентов! Впрочем, и в любом другом деле Лев сумеет связать воедино массу самых разнообразных компонентов.

Дева

Сегодня ситуация будет держать Деву в приятном тонусе, не позволяя ей расслабиться и заскучать! Звезды гороскопа обещают, что Дева сумеет вырваться из ежедневной рутины - быть может, самостоятельно, а может быть, получив некую встряску со стороны. Сегодня ей стоит использовать день для того, чтобы узнать или увидеть что-нибудь новое и интересное. Это будет не только приятно, но и полезно, позволив Деве посмотреть на привычные вещи под новым углом.

Весы

Сегодня Весы рискуют потратить гораздо больше денег, чем они планировали! Под влиянием эмоций они будут склонны совершать неожиданные, спонтанные и на первый взгляд бессмысленные покупки. Впрочем, большинство из них, к огромному удивлению самих Весов, окажутся полезными и нужными. Другими словами, в тратах Весы сегодня будет вести интуиция, а не логика. Но полагаться лишь на нее не стоит: лучше подстраховаться, определив для шоппинга строгие лимиты.

Скорпион

Сегодня день Скорпиона обещает пройти под девизом: "Я сам!". Он будет чувствовать в себе первобытную, стихийную силу, а также уверенность, переходящую все границы. Это не только позволит Скорпиону успешно справляться с любыми задачами, но и сделает его весьма притягательным в глазах противоположного пола. А вот с теми, с кем Скорпион не собирается флиртовать, его отношения будут складываться сегодня не так гладко. Выставляя на первое место свое "Я", Скорпион может тем самым ущемлять чувства и гордость других.

Стрелец

Сегодня в голову Стрельца буквально ворвется шквал творческих и нестандартных идей! Чтобы их не забыть, Стрельцу следует весь день держать наготове блокнот и карандаш - когда-нибудь эти идеи ему обязательно пригодятся. Вообще, любые дела и планы Стрельца, в которых присутствуют хотя бы крупица творчества и нестандартный подход, сегодня будет сопровождать успех. Главное, что требуется от Стрельца, - не ставить на пути своей фантазии искусственных преград.

Козерог

Сегодня Козерогу стоит как следует пофантазировать! Звезды гороскопа напоминают ему: чтобы достичь многого, надо время от времени выходить за рамки и давать волю своим мечтам. День идеально подходит для того, чтобы всласть помечтать о будущем, прорабатывая самые нестандартные, даже фантастические ходы - со временем Козерог сумеет претворить многие из этих невероятных замыслов в жизнь.

Водолей

Сегодня Водолей просто обязан внести в свою жизнь свежую струю! Звезды гороскопа советуют ему вырваться из замкнутого круга рутины, сделав что-нибудь не так как всегда. Любые необычные начинания Водолея будут поддержаны, неважно, о чем идет речь: о попытке изменить свою жизнь, перекрасить волосы или всего лишь сменить маршрут по дороге на работу. Экспериментируя, Водолей сегодня способен добиться многого. Ну а, оставив все как есть, - останется при своем.

Рыбы

Сегодня Рыбам представляется прекрасная возможность завести многообещающее знакомство с прицелом на далекую перспективу! Весьма вероятно, что это знакомство окажется романтическим, однако звезды гороскопа советуют Рыбам не пренебрегать и любыми другими знакомствами - и дружескими, и деловыми. Связи, налаженные сегодня, способны оказаться очень полезными и могут еще долгое время играть в жизни Рыб важную роль!