Азербайджанские спортсмены завоевали медали на чемпионате мира

Азербайджанские спортсмены успешно выступили на чемпионате мира по муай-тай среди молодежи, который проходил в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов.

Как сообщает İdman.biz, пресс-служба Министерства молодежи и спорта распространила информацию о достижениях наших спортсменов.

Эльмир Талыбов и Омар Мехралиев завоевали серебряные медали, а Рамал Самадов - бронзовую.