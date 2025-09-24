https://news.day.az/sport/1782917.html Азербайджанские спортсмены завоевали медали на чемпионате мира - ФОТО Азербайджанские спортсмены успешно выступили на чемпионате мира по муай-тай среди молодежи, который проходил в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Как сообщает İdman.biz, пресс-служба Министерства молодежи и спорта распространила информацию о достижениях наших спортсменов.
Азербайджанские спортсмены завоевали медали на чемпионате мира - ФОТО
Азербайджанские спортсмены успешно выступили на чемпионате мира по муай-тай среди молодежи, который проходил в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов.
Как сообщает İdman.biz, пресс-служба Министерства молодежи и спорта распространила информацию о достижениях наших спортсменов.
Эльмир Талыбов и Омар Мехралиев завоевали серебряные медали, а Рамал Самадов - бронзовую.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре