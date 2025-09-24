Prezident İlham Əliyev Nyu-Yorkda Portuqaliya Prezidenti ilə görüşüb

Sentyabrın 24-də Nyu-Yorkda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Portuqaliya Respublikasının Prezidenti Marselo Rebelo de Souza ilə görüşüb.

Xəbər yenilənəcək