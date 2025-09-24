Азербайджан и Сербия подпишут план действий по культурному сотрудничеству
Азербайджан и Сербия подготовили план действий по сотрудничеству в сфере культуры на 2025-2029 годы, который будет подписан в ближайшее время.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала на совместной пресс-конференции с председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой спикер Народной скупщины Сербии Ана Брнабич.
Спикер отметила, что Азербайджан и Сербия имеют большой потенциал сотрудничества во многих сферах.
"У нас также развиваются тесные связи в области инфраструктуры. В ключевых инфраструктурных проектах участвует компания Azlift.
Впервые в сфере образования студенты из Азербайджана обучаются в Сербии, получая стипендии этой страны. Также студенты из Сербии проходят обучение в Азербайджане и получают соответствующие стипендии", - отметила Ана Брнабич.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре