https://news.day.az/world/1782960.html
Министры обороны стран НАТО встретятся в Брюсселе
Главы оборонных ведомств стран Организации Североатлантического договора проведут встречу в Брюсселе 15 октября.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении пресс-службы альянса.
Тематика будущей встречи не уточняется.
