Министры обороны стран НАТО встретятся в Брюсселе

Главы оборонных ведомств стран Организации Североатлантического договора проведут встречу в Брюсселе 15 октября.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении пресс-службы альянса.

Тематика будущей встречи не уточняется.