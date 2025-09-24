Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в официальном приеме по случаю 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

23 сентября в Нью-Йорке от имени Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп был организован официальный прием по случаю 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Выступая на официальном приеме, Президент США Дональд Трамп сказал: Армения и Азербайджан. Я хочу поблагодарить Вас, мой друг. Вы сказали, что конфликт там продолжался двадцать два года, не так ли? Целых двадцать два года! И в течение этих лет вы были в состоянии войны.

Президент Ильхам Алиев: Даже больше.

Президент Дональд Трамп: Даже больше?

Президент Ильхам Алиев: Более тридцати лет. Вы сотворили чудо, господин Президент. Спасибо.

Президент Дональд Трамп: И я приобрел новых друзей. Спасибо, это было здорово. Сегодня у нас состоялась великолепная встреча с лидерами стран Ближнего Востока. Это замечательные люди, и они мои друзья. Мы должны собрать их вместе и в скором времени закончить эту войну. Мы хотим сделать это быстро. Думаю, мы смогли разработать довольно хороший план, и я считаю, его можно быстро осуществить.

Не знаю, сможем ли мы сделать это так же быстро, как в случае с вами. Все эти годы для этого нужна была смелость. И это действительно благодаря Вам и Вашему новому другу. Как идут дела? Все хорошо? Больше никаких перестрелок, конфликтов?

Президент Ильхам Алиев: Нет, нет. Все полностью закончилось. 8 августа этому был положен конец.

Президент Дональд Трамп: Я очень горжусь Вами. Вы прекрасный человек.

С некоторыми из вас мы встретились в кабинете. Я знаю многих из вас. Вы удивительные люди. Вы лидеры самого высокого уровня. То, что вы делаете, восхитительно. Подумайте, вы руководите странами, где живут миллионы людей. И вы являетесь лидерами мирового масштаба. Вот почему вы здесь. Я хочу, чтобы вы знали, что для меня большая честь быть с вами. Я с нетерпением жду возможности пожать вам руку. Мы вместе получим удовольствие от этой работы. Мы будем жить в спокойном мире.

Первая леди Мелания Трамп: Сегодня днем я приняла замечательную инициативу под названием "Строим будущее вместе". Надеюсь, все первые леди и их супруги присоединятся ко мне в Белом доме в первом квартале следующего года, и мы добьемся успеха на благо детей всего мира. Спасибо.