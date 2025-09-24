В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как быстро Макрон сменил показания.

Day.Az представляет публикацию:

Раньше он был бОльшим армянином, чем сами армяне, а теперь президент Франции - бОльший палестинец, чем сами палестинцы.

И ведь тем, кто следит за Макроном не так давно, может даже показаться, что президент Франции ИСКРЕННЕ переживает за судьбу палестинцев.

Наивные. Ведь еще несколько лет назад Макрон также пламенно обнимался с Нетаньяху, как сейчас - пламенно его критикует.

П - последовательность!

Автор карикатуры - HSF