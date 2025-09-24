https://news.day.az/politics/1782950.html Как быстро Макрон сменил показания! В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как быстро Макрон сменил показания. Day.Az представляет публикацию: Раньше он был бОльшим армянином, чем саме армяне, а теперь президент Франции - бОльший палестинец, чем сами палестинцы.
Как быстро Макрон сменил показания!
В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как быстро Макрон сменил показания.
Day.Az представляет публикацию:
Раньше он был бОльшим армянином, чем сами армяне, а теперь президент Франции - бОльший палестинец, чем сами палестинцы.
И ведь тем, кто следит за Макроном не так давно, может даже показаться, что президент Франции ИСКРЕННЕ переживает за судьбу палестинцев.
Наивные. Ведь еще несколько лет назад Макрон также пламенно обнимался с Нетаньяху, как сейчас - пламенно его критикует.
П - последовательность!
Автор карикатуры - HSF
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре