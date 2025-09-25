Трамп планирует подписать указ о борьбе с внутренним терроризмом
Президент США Дональд Трамп на этой неделе планирует подписать указ о борьбе с внутренним терроризмом в стране.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.
"На этой неделе я подпишу указ о ликвидации этих сетей внутреннего терроризма", - написал Трамп.
Трамп также рассказал, что ему доложили о стрельбе у здания иммиграционной службы США в Далласе.
Ранее американский лидер подписал указ о признании движения "Антифа" террористической организацией. Он рекомендовал провести тщательное расследование в отношении лиц, финансирующих леворадикалов. Президент США неоднократно обвинял левые группы в том, что они создали враждебную атмосферу в отношении консерваторов.
Согласно указу Белого дома, "Антифа" - "милитаристская анархистская организация, призывающая к свержению правительства США, правоохранительных органов и правовой системы, использующая для достижения этих целей незаконные методы, включая насилие и терроризм".
