Трамп планирует подписать указ о борьбе с внутренним терроризмом

Президент США Дональд Трамп на этой неделе планирует подписать указ о борьбе с внутренним терроризмом в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.

"На этой неделе я подпишу указ о ликвидации этих сетей внутреннего терроризма", - написал Трамп.

Трамп также рассказал, что ему доложили о стрельбе у здания иммиграционной службы США в Далласе.

Ранее американский лидер подписал указ о признании движения "Антифа" террористической организацией. Он рекомендовал провести тщательное расследование в отношении лиц, финансирующих леворадикалов. Президент США неоднократно обвинял левые группы в том, что они создали враждебную атмосферу в отношении консерваторов.

Согласно указу Белого дома, "Антифа" - "милитаристская анархистская организация, призывающая к свержению правительства США, правоохранительных органов и правовой системы, использующая для достижения этих целей незаконные методы, включая насилие и терроризм".